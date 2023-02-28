Отримала вирок суду жінка, яка намагалась побудувати кар’єру при окупантах

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ізюмської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винною 44-річну жінку в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Їй призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування строком на 10 років, з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що під час окупації с. Морозівка Ізюмського району жінка, яка працювала в місцевому будинку культури, вирішила співпрацювати з представниками зс рф.

На початку червня минулого року вона обійняла посаду «помощника начальника отдела (с. Морозовка)» в окупаційній адміністрації держави-агресора.

Колаборантка збирала паспортні дані місцевих мешканців, проводила збори і надавала вказівки підлеглим.

У серпні за віддану службу загарбникам жінка отримала підвищення та обійняла посаду «начальника Савинского территориального отдела Изюмской ВГА».

Колаборантка брала участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади, забезпечувала оформлення документації стосовно прийому працівників та організовувала роботу відділу.

Втім, пропрацювала вона на цій посаді недовго — лише до вересня 2022 року, поки ЗСУ не звільнили населений пункт від окупантів.

Обвинувальний вирок виніс Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області. Прокуратура оскаржуватиме зазначений вирок суду у зв’язку з невідповідністю покарання ступеню тяжкості злочину.

Документування та викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура