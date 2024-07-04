Отримали підозри двоє осіб, які пропонували майже $2 млн. хабаря керівництву Держмитслужби
Натомість посадовці мали призначити на посади відповідних людей.
Отримали підозри двоє зловмисників, які за хабар намагалися влаштувати на керівні посади своїх людей у Державній митній службі.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Викрили схему САП і НАБУ.
Слідство встановило, що зловмисники пропонували керівництву Державної митної служби 1 млн дол. за призначення своєї людини на посаду керівника Львівської митниці, ще 500 тис. дол. і 200 тис. дол.– за посади очільників Волинської і Чернівецької митниць відповідно.
Водночас учасники групи обіцяли керівництву ДМС половину доходів, отриманих в результаті незаконної діяльності на митниці.
Наразі одну особу, яка була ініціатором злочину, затримали. Триває слідство. // LB.ua