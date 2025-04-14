Отримали від знайомого в месенджері прохання про фінансову допомогу? Це можуть бути шахраї!

Правоохоронці нагадують: зловмисники можуть зламати акаунт ваших знайомих, друзів або родичів та від їхнього імені в месенджері просити гроші в борг. Перш ніж переказувати кошти, обов’язково перевірте інформацію. Зателефонуйте близькій людині і перепитайте, чи у неї все гаразд.

Саме таке повідомлення отримала 62-річна жителька Красилівщини, якій написала нібито родичка та просила позичити кошти. В повідомленні йшлося, що гроші потрібні негайно, а ще про те, що борг швидко повернуть. Потерпіла переказала 9 000 гривень, а згодом з’ясувала, що писали їй шахраї.

Поліцейські застерігають: якщо ви отримали від знайомого прохання скинути гроші на картку в борг, не поспішайте цього робити. Дотримуйтеся простих правил, аби зловмисникам не вдалося вас ошукати:

— перетелефонуйте знайомому за номером, який ви точно знаєте, а не за тим, що вказаний на сторінці у соцмережах. Пам’ятайте: якщо шахрай зламав сторінку, то міг змінити номер телефону в профілі;

— запитайте його про те, що можете знати тільки ви – таке питання відразу викриє шахрая;

— напишіть спільним друзям у соцмережах і запитайте, чи не отримували вони подібних повідомлень від людини, яка просить у вас фінансову допомогу. Шахраї, як правило, одночасно роблять розсилку всім підписникам зламаної сторінки.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області