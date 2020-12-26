Овідіопольські поліцейські затримали іноземця, який побив продавця ринку

57-річного потерпілого доставили до медичного закладу з саднами, забоєм головного мозку та травмами черепа.

54-річний правопорушник прийшов на ринок домовитися про обмін раніше придбаних газових балонів. Дійти згоди їм не вдалося і покупець вдарив старшого чоловіка п’ятилітровим балоном по голові.

«Зловмисника затримали згідно зі статтею 208 КПК та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років», — зазначив начальник Овідіопольського відділу поліції Олег Чукань.

Овідіопольській відділ поліції в Одеській області