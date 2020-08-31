Озброєний напад та інші тяжкі злочини, вчинені на окупованій території Луганщини, розкрито правоохоронцями 

За процесуального керівництва прокуратури Луганської області працівниками Головного управління Нацполіції в Луганській області

розкрито ряд тяжких злочинів, вчинених у 2017 році на непідконтрольній органам державної влади території Луганської області, а саме розбійний напад з погрозою застосування насильства, незаконне заволодіння транспортним засобом та шахрайство (ч. 4 ст. 187, ч. 2, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, у січні 2017 року у вечірній час доби підозрюваний спільно з іншими невстановленими особами вчинив озброєний

розбійний напад на територію приватного будинку в окупованому с. Новодар’ївка м. Ровеньки.

Одягнуті у балаклави нападники увірвалися до домоволодіння, зв’язали господаря будинку, його жінку та сина, одягнули їм мішки на голову та поставили на коліна. Погрожуючи зброєю та застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоров’я, вони вимагали від потерпілих вказати місця зберігання грошових коштів й цінних речей у будинку.

У результаті вчинення злочину зловмисники заволоділи майном потерпілих на суму понад 1 млн 200 тис. грн: золотими виробами, побутовою технікою, грошовими коштами та іншими цінними речами. У подальшому, помістивши викрадене майно у мікроавтобус, що належав потерпілим, зникли з місця злочину.

Крім того, вказана особа, заволодівши у невстановлений час та спосіб автомобілем вбитої на тимчасово окупованій території Луганщини родини, підробила документи та продала транспортний засіб за 15,5 тис. дол. США.

На даний час процесуальним керівником направлено до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді

тримання під вартою.

Довідково: за вчинення інкримінованих злочинів зловмиснику загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Пресслужба прокуратури Луганської області