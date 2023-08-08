Озброєний розбійний напад на агрофірму: вінницькі оперативники та бійці КОРДу затримали підозрюваних на Київщині

Погрожуючи пістолетом, зловмисники зв’язали скотчем охоронця, забрали гроші з сейфа, документи підприємства й зникли з місця події. У затриманих вилучили зброю, спецодяг, прилади для стеження та зв’язку, близько 230 тисяч гривень, авто та інші речові докази. За вчинення розбою їм загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Повідомлення про правопорушення надійшло на спецлінію 102 вночі 8 серпня від 49-річного охоронця підприємства, розташованого у Гайсинському районі. Чоловік розповів, що невідомі озброєні особи, одягнені у камуфляжну форму та з масками на обличчях, проникли до адмінприміщення агрофірми. Погрожуючи пістолетом, зв’язали охоронця й зламали сейф, з якого викрали близько 230 000 гривень. Нападники також заволоділи документами підприємства, після чого втекли на автомобілі.

За словами начальника поліції Вінниччини Івана Іщенка, для затримання зловмисників в області було введено спеціальну поліцейську операцію. У результаті спланованого комплексу оперативно-розшукових та слідчих дій спецпризначенці КОРДу працівники Управління карного розшуку та оперативних служб ГУНП затримали фігурантів на виїзді з міста Біла Церква. Під час обшуку в автомобілі затриманих «SsangYong» правоохоронці виявили та вилучили зброю, набої, рації, інструменти для зламу, тепловізори, біноклі, спецодяг, мобільні телефони, банківські картки, викрадені з фірми гроші та інші речові докази.

Четверо чоловіків віком від 38 до 59 років затримані та поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Відомо, що вони раніше судимі за вчинення розбою, угону, крадіжок та створення злочинної спільноти, а також участь у ній. Наразі перевіряється їхня причетність до скоєння аналогічних злочинів на території України.

За цим фактом слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають. Процесуальне керівництво здійснює Вінницька обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Вінницької області