Озброєний житель Тетерівської громади погрожував вбивством односельцям

Пізно ввечері 30 січні поліцейські затримали в оселі жителя с. Корчака чоловіка зі зброєю в руках. Як було встановлено, незваний гість погрожував мешканцям. Тож нині йому інкриміновано вчинення низки злочинів.

Повідомлення про неправомірні дії в оселі жителя села Корчака надійшло до поліції пізно увечері 30 січня.

Потерпілий, 48-річний господар, розповів, що до нього прийшов нетверезий 36-річний кум, який гостював у матері неподалік. Гість у розмові раптом пригадав чоловікові давні образи, після чого зненацька вихопив пістолет, навів на нього та погрожував позбавити життя.

Під прицілом також опинився 46-річний родич господаря, який за кілька хвилин навідався до обійстя. Загрозливу ситуацію помітив його син, який і повідомив про це до поліції.

Інспектори сектору реагування патрульної поліції відділу №1 разом з потерпілими знешкодили небезпечного гостя та затримали його. Працівники слідчо-оперативної групи задокументували всі обставини та вилучили знаряддя вчинення злочину.

Згідно з висновками фахівців – вилучена вогнепальна зброя, пістолет Макарова, придатний для стрільби на ураження.

Відтак слідчі відділу поліції №1 Житомирського районного управління повідомили фігуранту про підозру у незаконному поводженні зі зброєю та погрозі вбивством (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 129 КК України). Днями судом йому було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Відповідно до чинного законодавства за вчинене чоловікові загрожує від 3 до 7 років ув’язнення.

Житомирське районне управління поліції