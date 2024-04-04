ОЗГ шахраїв ошукала щонайменше 40 людей на ₴600 тис., обіцяючи працевлаштування у Швеції

За процесуального керівництва Київської міської та Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру організаторці та двом учасникам організованої злочинної групи у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 4, ч.5 ст. 190 КК України).

За даними слідства, 40–річна уродженка Івано-Франківської області, яка діяла разом з двома спільниками-киянами, організувала шахрайську схему, обіцяючи працевлаштування у Швеції.

Зловмисники у соцмережах, месенджерах та на сайтах пошуку роботи публікували оголошення, в яких пропонували українцям працевлаштування.

Фігуранти «консультували» зацікавлених у працевлаштуванні за кордоном, розповідали їм про вакансії, умови роботи та проживання, пояснювали процедуру отримання документів. Все це мало переконати потенційних жертв шахрайства у тому, що вакансії цілком реальні та їх справді можуть працевлаштувати у Швеції.

За надання таких «консультативних» послуг зловмисники брали оплату від 1 800 грн до 3 000 грн в Україні та ще 250-350 євро вже у Швеції. Там потерпілих на вокзалі Стокгольма зустрічала організаторка схеми. Після того, як у Швеції жінка отримувала другу частину коштів, вона переставала виходити на зв’язок.

За такою схемою підозрювані «працевлаштували» щонайменше 40 громадян, отримавши від них шляхом шахрайства 600 тис. гривень.

За вчинене фігурантам загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Київська міська прокуратура