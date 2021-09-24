ОЗГ судитимуть за незаконну вирубка та продаж лісу майже на ₴1 млн. збитків під час пожеж на Луганщині

Луганська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно двох службових осіб державного підприємства «Сватівське лісомисливське господарство» та місцевого мешканця.

Учасникам організованої злочинної групи інкримінується незаконна порубка, перевезення, зберігання та збут лісу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України). Крім того, співробітникам держлісгоспу інкримінується зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, під час проведення вибіркових санітарних рубок майстри лісу та їх спільник організовували незаконну понаднормову порубку дерев, чим формували необлікований залишок лісоматеріалів для їх подальшого збуту. Вони перевозили деревину без оформлення товарно-транспортних накладних та реалізовували місцевим мешканцям «поза касою».

Протиправні дії завдали довкіллю та державним інтересам збитків майже 1 млн грн збитків.

Самовільна вирубка та збут лісу здійснювалися саме у той час, коли увага правоохоронних органів була прикута до ліквідації масштабних лісових пожеж в інших районах Луганської області. Правоохоронці задокументували низку таких фактів упродовж липня-жовтня 2020 року.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську, оперативний супровід – Управлінням стратегічних розслідувань у Луганській області ДСР Нацполіції України.

Нагадаємо, відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За вчинені злочини обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури