П’яна ДТП з двома загиблими на столичному Печерську: винуватця засуджено до 12 років ув’язнення (фото)

Це максимальна санкція інкримінованої порушнику статті. Крім того, за рішенням суду обвинувачений має відшкодувати 2,4 млн грн у якості моральної шкоди, завданої родичам потерпілих.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася у грудні 2023 року на вулиці Староноводницької.

43-річний іноземець, перебуваючи в стані наркотичного та алкогольного сп’яніння (1,21 проміле), рухався на автомобілі Toyota Land Cruiser зі швидкістю 130 км/год при максимальній дозволеній на цій ділянці швидкості 50 км/год. У подальшому порушник не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Renault Megane. У легковому авто перебували водій пасажирка, які від отриманих травм загинули на місці події.

Тоді, правоохоронці затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили йому про підозру за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.

Зібравши усі докази провини водія слідчі скерували обвинувальний акт до Печерського суду, за рішенням якого обвинуваченого було визнано винним та призначено покарання – 12 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 10 років. Крім того, порушник має сплатити 2,4 млн грн у якості моральної шкоди родичам загиблих.

Процесуальне керівництво здійснювалось Київською міською прокуратурою.

Відділ комунікації поліції Києва