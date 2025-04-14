П’яна потрійна ДТП з потерпілими – на Буковині водія засуджено до 3 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення прокурорів Чернівецької окружної прокуратури засуджено водія, який керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння порушив правила безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

Йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавлення права керувати транспортними засобами терміном на 6 років.

Прокурори у суді довели, що у серпні минулого року 33-річний водій «ВАЗ-2106» керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння порушив правила дорожнього руху на автодорозі М-19 (Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече). Чоловік виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем «ВАЗ-21051», водій якого рухався у межах своєї смуги, а після зіткнення, не маючи технічної можливості зупинитися, зіткнувся з мікроавтобусом «Mercedes-Benz».

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 58-річний кермувальник «ВАЗ-21051» отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Досудове розслідування у здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції.

Чернівецька обласна прокуратура