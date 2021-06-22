П’яне застілля закінчилось смертю сусіда від удару ножем: поліція затримала підозрюваного

20 червня в одному з сіл Володимир-Волинського району 41-річний зловмисник завдав ножового удару 49-річному сусідові, від чого той помер. Підозрюваного одразу ж затримали та помістили під варту.



Інцидент між знайомими стався, коли вони розпивали спиртні напої. Під час застілля між чоловіками виник конфлікт: у результаті один з них завдав ножового удару іншому в плече. Медики, які прибули на місце, констатували смерть потерпілого. Підозрюваного поліцейські затримали в порядку ст. 208 КПК України, відомості за цим фактом зареєстровані за ст. 115 Кримінального Кодексу України (вбивство).

Зловмиснику, за процесуального керівництва прокуратури, оголошена підозра. Сьогодні йому обиратимуть запобіжний захід – тримання під вартою.

Сектор комунікації поліції Волинської області