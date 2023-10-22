П’яні розбірки зі стріляниною: в Овручі затримали причетного до хуліганства

Пізно увечері 20 жовтня до відділу поліції №1 (м. Овручі) Коростенського райуправління надійшло повідомлення, що на одній із вулиць міста, поблизу кафе, невідомий здійснив кілька пострілів у бік людей. На місце події відразу виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Правоохоронці попередньо встановили, що між 35-річним чоловіком та ще двома місцевими жителями, виник конфлікт. У ході з’ясування стосунків він здійснив кілька пострілів у бік супротивників, завдавши їм тілесні ушкодження.

Поліцейські затримали чоловіка у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. У нього вилучили травматичний пістолет та направили на експертне дослідження. Встановлено, що зброя перебуває у власності чоловіка та була зареєстрована у встановленому порядку.

За результатами медичного обстеження чоловік перебував у стані сп’яніння.

Попередня правова кваліфікація події – ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України.

Нині судом чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згідно з чинним законодавством причетному може загрожувати від 3 до 7 років ув’язнення.

Процесуальне керівництво здійснює Овруцький відділ Коростенської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Житомирської області