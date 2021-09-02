П’яний киянин на Подолі вдарив чоловіка ножем та поцупив його речі

Порушник у стані алкогольного сп’яніння спровокував конфлікт із перехожим, під час якого вдарив його ножем. В той час, коли потерпілому надавали першу медичну допомогу, зловмисник викрав його особисті речі. Розпочато кримінальні провадження за фактом крадіжки та хуліганських дій.

До столичної поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про конфлікт із невідомим на вулиці Нижній Вал. За вказаною адресою оперативний черговий направив патрульних поліцейських та слідчо-оперативну групу.

Чоловік при спілкуванні із правоохоронцями повідомив, що на вулиці він очікував на свого знайомого, як до нього почав чіплятись невідомий. Порушник, перебуваючи напідпитку, всіляко провокував заявника та поводив себе агресивно. Чоловік спробував вгамувати дебошира, однак останній дістав ніж та вдарив ним потерпілого у плече.

Заявник був вимушений покинути свої речі та звернутись за допомогою до працівників найближчого кафе, чим і скористався зловмисник, забравши з місця події телефон та куртку. Під час відпрацювання прилеглої території поліцейські виявили фігуранта із речовими доказами.

31-річного місцевого мешканця слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Раніше зловмисник потрапляв в поле зору правоохоронців та притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки.

Слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури оголосили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та готують повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. На час досудового розслідування підозрюваний перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва