П’яний майор вирішив «відкупитися» 10 тисячами, а курсантки на все життя залишаться з травмами

Над майором Холодним почався суд

З моменту жахливого ДТП, яке сталося на території військової частини в Києві, де п’яний майор Володимир Холодний на своєму автомобілі скалічив трьох дівчат–курсанток, пройшов майже рік.

Тоді в кривавій аварії Тетяна Ніколаєва позбулася ноги. Галині Николин київські медики дивом врятували травмовану кінцівку. Найтяжче ситуація у Олександри Гуй – вона могла позбутися обох ніг, але медики в Німеччині зробили диво і одну ногу врятували.

Сьогодні Галя і Таня повернулися до навчання в Українській військово–медичній академії. А незабаром до них приєднається і Саша, вона поки знаходиться в Німеччині.

Як повідомляє “КП” тим часом над майором Холодним почався суд.

Він проходив за скороченою процедурою, справа йшла до вироку, але раптово обвинувачений передумав і почав вимагати повноцінний процес.

Одна з постраждалих дівчат Галина Николин пише наступне:

“Повернулася з судового засідання злюща як демон. Учора мало бути одне з останніх і основних судових слухань. Повинно було бути, але не було. Адвокат і обвинувачений вирішили замінити хід судового слухання і вирішили” розібратися “, що ж насправді сталося, адже він нічого не пам’ятає. Значить, нас чекає ще безліч засідань і “розглядів” в справі “.

Але чому сам Холодний, спершу визнавав свою провину, раптом змінив тактику?

“Майор Холодний, на мою думку, змінив свою поведінку, оскільки йому не вдається домовитися з потерпілими про примирення,” – вважає адвокат постраждалих дівчат Майкл Самуляк. – Затягування – це тактика захисту. Обвинуваченому вигідно, щоб судовий процес відбувався якомога довше, оскільки він на свободі, а не в СІЗО. А там, можливо, потерпілі змінять своє ставлення або трапиться амністія. Хоча наша позиція безкомпромісна: найсуворіше покарання – 8 років позбавлення волі.”

Вирішив заплатити дівчатам по 10 тисяч гривень