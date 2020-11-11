П’яний водій намагався відкупитися від поліцейських за 793 гривні

Житель села Зносичі намагався уникнути відповідальності за керування транспортним засобом напідпитку. За це надав поліцейським офіцерам громади майже 800 гривень неправомірної вигоди. Про підозрілі маневри водія, імовірно напідпитку, дільничним офіцерам поліції, які обслуговують Немовицьку сільську об’єднану територіальну громаду, повідомили місцеві жителі.

За отриманою інформацією, автомобіль «Mercedes-Benz E-270» на іноземній реєстрації під керуванням 22-річного жителя села Зносичі поліцейські зупинили на одній із вулиць Немовичів. Чоловік за зовнішніми ознаками перебував у стані алкогольного сп’яніння, а огляд за допомогою приладу «Драгер» показав 2,09 проміле.

З метою уникнення адміністративної відповідальності кермувальник запропонував та надав поліцейським 793 гривні неправомірної вигоди. Слідчі Сарненського відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України.

Грошові кошти вилучені. Транспортний засіб поміщений на спецмайданчик.

За скоєне чоловікові загрожує обмеження чи позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років. // Рівне вечірнє