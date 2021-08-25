П’яний водій скоїв ДТП з трьома загиблими біля Дрогобича (фото)

Винуватцю аварії загрожує 10 років позбавлення волі.

У Львівській області біля Дрогобича в ніч на 25 серпня сталася ДТП, в якій загинули троє осіб. Водій, який її скоїв, був п’яним.

Про це повідомила пресслужба обласного управління поліції та ДСНС.

«Водій автомобіля «Фольксваген Пассат», 19-річний мешканець Борислава, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу [в селі Попелі], де скоїв зіткнення з «Фольксвагеном Гольф», за кермом якого перебував мешканець того ж міста віком 40 років. Внаслідок зіткнення водій «Гольфа» та двоє його пасажирів віком 16 та 20 років, від отриманих травм померли на місці події», — йдеться в повідомленні.

Ще троє пасажирів «гольфа» (17-19 років) потрапили в лікарню. Медична допомога знадобилась трьом пасажиркам (18-22 роки) і водієві «пассата».