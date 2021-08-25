П’яний водій скоїв ДТП з трьома загиблими біля Дрогобича (фото)
Винуватцю аварії загрожує 10 років позбавлення волі.
У Львівській області біля Дрогобича в ніч на 25 серпня сталася ДТП, в якій загинули троє осіб. Водій, який її скоїв, був п’яним.
Про це повідомила пресслужба обласного управління поліції та ДСНС.
«Водій автомобіля «Фольксваген Пассат», 19-річний мешканець Борислава, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу [в селі Попелі], де скоїв зіткнення з «Фольксвагеном Гольф», за кермом якого перебував мешканець того ж міста віком 40 років. Внаслідок зіткнення водій «Гольфа» та двоє його пасажирів віком 16 та 20 років, від отриманих травм померли на місці події», — йдеться в повідомленні.
Ще троє пасажирів «гольфа» (17-19 років) потрапили в лікарню. Медична допомога знадобилась трьом пасажиркам (18-22 роки) і водієві «пассата».
В результаті ДТП виникла пожежа в моторному відсіку в автомобілі «Фольксваген Пассат». На момент пожежі в автомобілі були затиснені люди. Рятувальникам довелося не тільки ліквідували пожежу, але вивільняти постраждалих.
Винуватця аварії затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі за ч.4 ст.286-1 (порушення правил безпеки особами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу. // LB.ua