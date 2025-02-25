П’яний водій Dodge вчинив ДТП із постраждалим в Оболонському районі столиці (фото)

Подія відбулась сьогодні близько 13.20 на перехресті проспекту Володимира Івасюка та вулиці Левка Лук’яненка. На місці події працювала слідчо-оперативна група столичного главку поліції, патрульні поліцейські та лікарі.

Попередньо правоохоронці встановили, що 43-річний керманич крососверу сів за кермо напідпитку (1,49 проміле) та, рухаючись на перехресті з круговим рухом, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини на другорядну вулицю, де зіткнувся з автомобілем Peugeot.

Від удару останній транспортний засіб відкинуло у припарковані поруч автомобілі Seat та Opel. Внаслідок ДТП постраждав 60-річний водій Peugeot, його з травмою голови та переломом пальця руки госпіталізували.

Слідчі затримали винуватця автопригоди у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Відділ комунікації поліції Києва