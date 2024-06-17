П’яний водій-прикарпатець намагався відкупитися за 1000 польських злотих

Фігурант хотів «відкупись» від адмінвідповідальності за керування автомобілем у нетверезому стані. Правопорушення зафіксували працівники Долинської поліції. Водій запропонував поліцейським хабар за не притягнення до відповідальності.

Минулих вихідних опівночі під час нагляду за безпекою дорожнього руху співробітники долинської поліції зупинили за порушення Правил дорожнього руху автомобіль «Skoda Octavia».За кермом перебував мешканець Княжолуки.

У ході спілкування з 40-річним водієм, поліцейські помітили, що він має явні ознаки алкогольного сп’яніння. Правоохоронці запропонували порушнику пройти огляд у встановленому законом порядку на стан сп’яніння, проте він відмовився.

Натомість порушник запропонував поліцейським «відкупні» у 1000 польських злотих, за непритягнення до відповідальності.

Правоохоронці попередили чоловіка про кримінальну відповідальність за такі дії. Проте попередження він проігнорував та поклав хабар у салон службового автомобіля гроші.

Факт корупційного діяння задокументувала слідчо-оперативна група спільно із працівниками Івано-Франківського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ. яку викликали на місце події поліцейські.

За пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі, відповідно до ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України, слідство розпочало кримінальне провадження. За таке правопорушення чоловіку загрожує максимальне покарання до 4 років позбавлення волі.

Окрім того, за керування транспортним засобом у стані сп’яніння поліцейськими на водія складено протокол за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини