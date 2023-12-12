П’яний водій та його приятель чинили опір та завдали тілесних ушкоджень поліцейському

За процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури двом мешканцям міста Первомайська повідомлено про підозру в опорі та умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень під час виконання службових обов’язків (ч. 2 ст. 345, ч. 2 ст. 342 КК України).

За даними слідства, 4 грудня 2023 року працівники поліції за порушення Правил дорожнього руху зупинили автомобіль марки «Toyota» під керуванням 35-річного місцевого жителя з явними ознаками сп’яніння. Під час складання матеріалів про притягнення до адміністративної відповідальності водій намагався втекти з місця події на своєму автомобілі, але дії водія були припинені працівниками поліції.

Надалі водій викликав свого 43-річного знайомого, який через 10 хвилин під’їхав на автомобілі «Шкода» та зупинився навпроти службового автомобіля поліцейських. Водій автомобіля «Тойота» підбіг до передніх пасажирських дверцят та сів у салон автомобіля. Одразу ж за ним побіг поліцейський та намагався витягти втікача з автомобіля.

У цей час, водій, який перебував за кермом, різко почав рух автомобіля, протягнувши близько 50 метрів за собою поліцейського, після чого останній впав на асфальтне покриття проїжджої частини, отримавши тілесні ушкодження.

Через одну годину водія автомобіля «Шкода» було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Водія автомобіля «Тойота», який декілька днів переховувався від органів досудового розслідування, було оголошено у розшук. 07.12.2023 підозрюваного затримано за ухвалою суду та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Первомайського райвідділу поліції ГУНП в Миколаївській області.

За вказані кримінальні правопорушення законодавством передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура