П’яним сів за кермо та збив на смерть мотоцикліста: поліцейські Білгород-Дністровського району затримали правопорушника

Автопригода сталася 18 червня близько опівночі у Молозькій ОТГ.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та співробітники сектору реагування патрульної поліції районного відділу поліції.

Поліцейські попередньо встановили, що 54-річний житель села Семенівка, рухаючись на автомобілі Opel Combо по селу Садове у напрямку Білгорода-Дністровського, здійснив виїзд на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з мотоциклом під керуванням 31-річного місцевого жителя, який їхав у зустрічному напрямку.

Водій двоколісника від отриманих травм загинув на місці дорожньо-транспортної пригоди.

Керманич автівки був п’яний, правоохоронці підтвердили це за допомогою алкотестера «Драгер», який показав перевищення допустимої норми алкоголю в організмі чоловіка майже у 12 разів.

«Ми затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури слідчі повідомили водію авто про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло смерть потерпілому. Цей злочин кваліфікується за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. В рамках розпочатого провадження транспортні засоби ми помістили на арештмайданчик та призначили низку експертиз. Слідство триває. Встановлюються повні обставини події», – зазначив начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський.

Поліцейські закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, не сідати за кермо у стані сп’яніння, бути уважними та обережними, щоб не наражати на небезпеку себе та оточення.

Білгород-Дністровський районних відділ поліції в Одеській області