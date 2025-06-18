П’яним викрав авто та скоїв ДТП: на Житомирщині рецидивіста засуджено до 5 років ув’язнення

Прокурор Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури підтримав публічне обвинувачення у справі проти неодноразово судимого 24-річного жителя Городоцької громади Житомирського району, якого визнано винним викраденні авто та вчиненні дорожньо-транспортної пригоди ( ч. 1 ст. 286-1, ч. 2 ст. 289 КК України).

У листопаді 2024 року чоловік, проходячи стажування на одному з підприємств у селі Біла Криниця, незаконно заволодів службовим автомобілем ЗАЗ 110307, який належав директорці установи.

Будучи в стані алкогольного сп’яніння, засуджений не впорався з управлінням, з’їхав з дороги та врізався в дерево. Унаслідок ДТП пасажир зазнав тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості.

Радомишльський районний суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді 5 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною кермувати авто на 3 роки.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури