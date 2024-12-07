П’яним збив на переході жінку та втік з місця події – у Києві затримали 24-річного винуватця ДТП та його 19-річного пасажира (фото)

Керманич Toyota, рухаючись на великій швидкості на забороняючий сигнал світлофора, скоїв наїзд на 52-річну жінку, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході, після чого ще зіткнувся з автомобілем Hyundai. Внаслідок удару потерпіла отримала травми несумісні з життям і загинула на місці. Водій та пасажирка Hyundai не постраждали.

Вчинивши смертельне ДТП, яке сталося вранці на Дніпровській набережній, зловмисник та його пасажир покинули автівку та втекли з місця події. За орієнтуванням їх невдовзі розшукали та затримали патрульні поліцейські. Як з’ясувалось, обидва незадовго до ДТП вживали алкоголь та перебували у стані алкогольного сп’яніння: водій — 1,15 проміле, його товариш — 0,66 проміле.

Слідчі затримали молодиків у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Досудове розслідування триває за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 286-1 — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння;

ч. 1 ст. 135 — залишення в небезпеці;

ч. 1 ст. 396 — приховування злочину.

Наразі слідчі готують затриманим повідомлення про підозру та вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Винуватцю автопригоди загрожує до десяти років позбавлення волі, його товаришу — до трьох.

Відділ комунікації поліції Києва