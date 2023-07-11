П’ять адмінматеріалів і кримінальна справа: житель Рівненщини хабарем хотів «вирішити» питання із поліцейськими
Вчора, 11 липня, близько першої ночі під час патрулювання в комендантську годину у селі Полиці в поле зору інспекторів СРПП ВП №1 (смт Володимирець) Вараського РВП потрапив скутер, водій якого рухався без мотошолому та без увімкненого світла фар.
Крім того, 32-річний житель Володимирця керував двоколісним транспортним засобом без посвідчення водія, а транспортний засіб був незареєстрований у встановленому законодавством порядку.
Під час оформлення адмінматеріалів порушник хотів залагодити питання на місці. Незважаючи на попередження про кримінальну відповідальність за такі дії, поклав у службове авто поліцейських 2000 гривень.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала кримінальне правопорушення та вилучила грошові кошти.
За фактом надання неправомірної вигоди службовій особі слідчі внесли відомості до ЄРДР за частиною 1 статті 369 КК України. Усі обставини встановлюються.
Також на керманича за порушення правил у сфері безпеки дорожнього руху поліцейські склали п’ять адмінматеріалів.
Відділ комунікації поліції в Рівненській областіTweet