П’ять адмінматеріалів і кримінальна справа: житель Рівненщини хабарем хотів «вирішити» питання із поліцейськими

Вчора, 11 липня, близько першої ночі під час патрулювання в комендантську годину у селі Полиці в поле зору інспекторів СРПП ВП №1 (смт Володимирець) Вараського РВП потрапив скутер, водій якого рухався без мотошолому та без увімкненого світла фар.

Крім того, 32-річний житель Володимирця керував двоколісним транспортним засобом без посвідчення водія, а транспортний засіб був незареєстрований у встановленому законодавством порядку.

Під час оформлення адмінматеріалів порушник хотів залагодити питання на місці. Незважаючи на попередження про кримінальну відповідальність за такі дії, поклав у службове авто поліцейських 2000 гривень.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала кримінальне правопорушення та вилучила грошові кошти.

За фактом надання неправомірної вигоди службовій особі слідчі внесли відомості до ЄРДР за частиною 1 статті 369 КК України. Усі обставини встановлюються.

Також на керманича за порушення правил у сфері безпеки дорожнього руху поліцейські склали п’ять адмінматеріалів.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області