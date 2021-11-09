П’ять бочок і 12 пакетів: на Буковині у чоловіка знайшли канабісу майже на ₴3 мільйона

На Буковині у чоловіка знайшли канабіс вартістю майже 3 мільйони гривень.

Про це повідомили у поліції Чернівецької області, передає УНН.

Зазначається, що здійснюючи обшук на території домогосподарства 47-річного жителя Чернівецького району, співробітники поліції виявили бочки та пакети з наркотичним засобом. Загальна вага канабісу склала приблизно 70 кілограмів.

За результатами проведеного обшуку поліцейські вилучили у чоловіка:

— 70 кілограмів канабісу, що зберігався в 5 пластикових бочках і 12 поліетиленових пакетах;

— пістолет;

— патрони калібру 16 мм;

— засіб для вживання наркотичних засобів;

— інші докази незаконної діяльності.

Вартість вилученого наркотику за цінами “чорного” ринку становить приблизно 2,8 мільйони гривень. Співробітники поліції направили речові докази на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

“Раніше порушник уже потрапляв у поле зору правоохоронців за причетність до незаконного обігу наркотиків. Співробітники поліції затримали зловмисника в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання”, — відзначили у поліції.

Наразі слідчі поліції вирішують питання повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.