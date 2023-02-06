П’ять років ув’язнення отримав держвиконавець за хабарництво
За принципової позиції прокурорів Чернігівської обласної прокуратури скасовано виправдувальний вирок Прилуцького міськрайоного суду стосовно колишнього начальника районного відділу Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в області. Вироком Чернігівського апеляційного суду його визнано винним у одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
За даними слідства, начальник одного з районних підрозділів Державної виконавчої служби у лютому 2019 року отримав неправомірну вигоду в сумі 5 тис. грн за сприяння в участі та перемозі під час проведення електронних торгів через систему «СЕТАМ» під час продажу будинку, а також за не накладання арешту на майно.
Вироком Прилуцького міськрайоного суду колишнього начальника ВДВС виправдано.
Однак, прокурор, не погодившись з таким рішенням, подав апеляційну скаргу. За результатами перегляду справи виправдувальний вирок скасовано, обвинуваченому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на 3 роки.
Вирок суду набрав законної сили.
Пресслужба Чернігівської обласної прокуратуриTweet