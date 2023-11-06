П’ять учасникв ОЗГ, які займалися незаконним придбанням і збутом наркоти до виправної колонії, отримали підозри

За процесуального керівництва прокурорів Вінницької обласної прокуратури слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області повідомлено про підозру організатору та чотирьом членам організованої групи, які здійснювали незаконне придбання, перевезення, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів до виправної колонії (ч. 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, члени організованої групи впродовж січня-квітня 2023 року здійснювали незаконне придбання, перевезення, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів до однієї з виправних колоній Вінницької області. Таким чином вказані особи налагодили нелегальний канал передачі особливо небезпечних наркотичних засобів на територію установи виконання покарань, однак вимушено припинили свою злочинну діяльність, оскільки були викриті працівниками правоохоронних органів.

Під час обшуків за місцем відбування покарання та проживання членів організованої групи виявлено та вилучено, з поміж іншого мобільні телефони, а також «чорнові» записи.

У кримінальному провадженні проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин вчинення злочинів.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованих злочинів перед судом, членам організованої групи загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури