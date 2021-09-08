П’ять з половиною років ув’язнення отримав українець за вимагання $560 тис.

За підтримки прокуратурою АР Крим та м. Севастополя публічного обвинувачення Дарницьким районним судом м. Києва громадянина України визнано винним у вимаганні та незаконному заволодінні транспортними засобами (ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 289 КК України). Його засуджено до 5 років 6 місяців позбавлення волі.

Прокурором у суді доведено, що засуджений спільно з іншими особами, зокрема мешканцями тимчасово окупованого півострова, погрожуючи насильством, вимагали у потерпілого 560 тис доларів США та передачу прав на майно, а також незаконно заволоділи його автомобілем.

Засуджений, який вже був раніше судимий за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, позиціонував себе «смотрящим» за одним із міст Київської області. Під час санкціонованих обшуків, у тому числі за місцем його проживання, правоохоронцями було виявлено і вилучено речі та документи, які підтверджували протиправну діяльність.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним управлінням Нацполіції в АР Крим та м. Севастополі.

Офіс Генпрокурора