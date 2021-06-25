П’ятеро черкаських звірів-поліцейських били руками, ногами, залізним стільцем та душили шлангом громадянина у службовому кабінеті

Слідство ДБР, за сприяння ДВБ Нацполіції, встановило, що у лютому 2021 року в місті Городище троє правоохоронців насильно доставили до поліції громадянина, який зі своїм братом перебували у знайомого в гаражі. Свої дії вони мотивували необхідністю допиту його у справі щодо крадіжки.

Під час допиту затриманий громадянин категорично заперечував свою провину.

Двоє старших дільничних офіцерів поліції вимагали зізнатись у злочині. Для цього потерпілому вдягали кайданки та били його руками, ногами, залізним стільцем та душили шлангом у службовому кабінеті.

Впродовж декількох годин за цим спостерігав ще один співробітник поліції та не втручався. Також не втрутились і двоє інших поліцейських, які приїхали пізніше. Навпаки, дізнавшись про злочин, приховали його та не надали необхідної допомоги потерпілому.

Внаслідок побиття він отримав забої обличчя, голови та спини, а також втратив зуби.

Трьох дільничних офіцерів поліції обвинувачують у катуванні, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 127 КК України). Їм загрожує позбавлення волі до 10 років.

Одного оперуповноваженого обвинувачують у приховуванні злочину (ч. 1 ст. 396 КК України). Йому загрожує позбавлення волі до 3 років.

Т.в.о.начальника сектору обвинувачують у невжитті керівником, якому стало відомо про вчинення насильницького зникнення, його підлеглими, заходів для їх припинення і неповідомлення компетентних органів про злочин та приховуванні злочину своїх підлеглих (ч. 2 ст. 146-1, ч. 1 ст. 396 ККУ). Санкція статей передбачає позбавлення волі від 5 до 7 років.

У лютому 2021 року правоохоронців було відсторонено від займаних посад, а двом з них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід — Головне оперативне управління ДБР та Черкаське управління ДВБ НПУ.