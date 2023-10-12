П’ятеро експравоохоронців-зрадників навчають майбутніх «народних міліціонерів» російським наративам

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру п’яти колишнім правоохоронцям за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, троє колишніх викладачів одного з юридичних вишів та двоє ексміліціонерів підтримали агресію рф проти нашої держави та пішли на співпрацю з окупантами. Маючи досвід у правоохоронній системі, вони обійняли посади у створеному на тимчасово окупованій території «Донецком филиале Волгоградской академии МВД Российской Федерации».

Після прийняття «присяги сотрудника органов внутрених дел», підозрювані за освітніми стандартами рф навчають студентів наративам російської пропаганди. Майбутніх працівників «народної міліції» псевдореспублік готують для роботи на окупаційну владу.

Один з підозрюваних раніше працював начальником Маріїнського відділу міліції ГУМВС в Донецькій області. Нині ж він заступник начальника кафедри оперативно-розшукової діяльності і спецтехніки у цьому так званому навчальному закладі.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Теруправління ДБР, розташованого у місті Києві за оперативного супроводу ДВБ Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура