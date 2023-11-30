П’ятеро рибалок з Ізмаїльського району відповідатимуть за браконьєрство, яке заподіяло істотну шкоду державі

Правопорушникам загрожує покарання від штрафу до обмеження волі.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що у липні двоє жителів міста Вилкове в районі Старостамбульского гирла річки Дунай, що відноситься до території Дунайського біосферного заповідника, за допомогою ліскової сітки довжиною 300 метрів та металевих гачків виловили одну рибину рідкісного та цінного виду, занесеного до Червоної книги України, що має статус зникаючого – «Білуги звичайної» в період її нересту. Маса незаконного улову становила майже 110 кілограмів, а її довжина – 2,5 метри, з близько 14 кілограмами ікри. Своїми діями зловмисники завдали державі збитків на суму 100 тисяч гривень.

Два наступні рибалки-бракон’єри також мешканці міста Вилкове. У серпні вони, знаходячись у тому ж гирлі ріки Дунай, за допомогою 320 метрів капронової сітки виловили чотири рибини «Севрюги звичайної» загальною вагою 16 кілограмів. Це теж рідкісний та цінний вид, який занесений до Червоної книги України та має статус зникаючого. Правопорушники завдали державі збитків на загальну суму понад 190 тисяч гривень.

Останній правопорушник – житель Ренійської громади. У вересні, перебуваючи на озері «Ялпуг», поблизу села Плавні, що є заказником загальнодержавного значення та в якому забороняється лов водних живих ресурсів, за допомогою 150 метрів ліскових сіток здійснив вилов понад 80 рибин різних видів. Серед незаконного улову поліцейські виявили карасів, тарань, плоскирок, сазанів та судаків. Своїми діями зловмисник завдав державі шкоду у розмірі понад 150 тисяч гривень.

«Після проведення низки судових експертиз усім рибалкам, відповідно до скоєного, дізнавачі повідомили про підозру у незаконному зайнятті рибним промислом, яке заподіяло істотну шкоду, зокрема вчиненому групою осіб, за ч. 1 ст. 249 та ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України. Це правопорушення тягне за собою покарання у вигляді штрафу в розмірі від 17 тисяч до 51 тисячі гривень або обмеження волі на строк до трьох років. Щодо перших чотирьох підозрюваних обвинувальні акти вже скеровані до суду, а щодо останнього – слідство ще триває», – прокоментував начальник Ізмаїльського районного відділу поліції Віктор Герасименко.

Процесуальне керівництво у справах здійснює Ізмаїльська окружна прокуратура.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини