П’ятеро слідчих Нацполіції та прокурор місцевої прокуратури на Луганщині постануть перед судом

Направлено до суду обвинувальний акт відносно 5 слідчих одного з відділення поліції ГУ Нацполіції в Луганській області та прокурора однієї із місцевих прокуратур Луганщини, які у травні 2019 року в місті Сєвєродонецьку Луганської області незаконно затримали 8 осіб.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

Слідством встановлено, що ввечері 06 травня 2019 група слідчих одного з відділень поліції ГУ Нацполіції в Луганській області в рамках розслідування кримінального провадження щодо діяльності на території міста грального бізнесу проводила низку санкціонованих обшуків за участю 8 цивільних осіб. Після їх проведення потерпілі на запрошення слідчого прибули приміщення Нацполіції, де знаходився прокурор однієї з місцевих прокуратур Луганської області. Останній з метою поліпшення показників своєї діяльності, надав слідчим усну вказівку — затримати 8 осіб.

Попри відсутність правових підстав, не маючи ухвали слідчого судді на затримання підозрюваних, правоохоронці незаконно затримали 8 осіб, серед яких вагітна жінка. Потерпілих до вечора наступного дня помістили їх до ізолятора тимчасового тримання.

Таким чином, прокурор обвинувачується в організації завідомо незаконного затримання, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого в інших особистих інтересах, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 КК України).

П’ятеро слідчих обвинувачуються у завідомо незаконному затриманні, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в інших особистих інтересах, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 КК).

У разі доведення вини обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську. Процесуальне керівництво Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про катування та інші серйозні порушення прав громадян з боку правоохоронних органів Офісу Генерального прокурора. Оперативний супровід — Луганське управління ДВБ Нацполіції.