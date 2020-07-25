П’ятеро закарпатців з родичами виготовляли фальсифікат під брендами «фірмових» пральних порошків

Поліція Закарпаття викрила злочинну групу, яка виготовляла та збувала по всіх регіонах України фальсифіковану побутову хімію.

Про це повідомила речниця Нацполіції Ганна Дан.

Мережа підпільних цехів функціонувала у Виноградові та Хусті.

«На сьогодні встановлено, що п’ятеро чоловіків, які залучили до «бізнесу» членів своїх родин, організували виробництво фальсифікованої продукції. Вони закуповували сипучі та рідкі суміші невідомого прального порошку, тару для пакування, а також етикетки з відповідними логотипами відомих у світі торгівельних марок. В подальшому, після фасування, готовий до продажу товар реалізовували як продукцію відомого виробника за цінами суттєво нижчими за ринкові», — розповіла Ганна Дан.

Правоохоронці провели понад 20 санкціонованих судом обшуків і виявили велику кількість сировини, готової до продажу продукції та обладнання (тару, етикетки, інструменти), яке використовувалось для виготовлення побутової хімії з різними логотипами.

За словами Ганни Дан, усіх учасників та організатора злочинної групи встановлено. Всю підпільну продукцію та обладнання для її виготовлення слідчі вилучили в якості речових доказів у справі. Досудове розслідування триває. // zakarpattya.net.ua