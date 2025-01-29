П’ятьох членів організованої групи судитимуть  за виготовлення та розповсюдження порнографічного контенту

Миколаївська обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо п’яти учасників організованої групи, яких обвинувачують у виготовленні та розповсюдженні відеопродукції порнографічного характеру (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 301 КК України).

За даними слідства, на початку 2024 року 27-річна мешканка Житомира, маючи намір виготовляти та поширювати порнографічні матеріали, створила організовану злочинну групу. До її складу увійшли чотири знайомі жінки віком від 22 до 25 років із Миколаєва та Одеси.

Зловмисниці орендували приміщення у різних районах Миколаєва, які облаштували комп’ю терною технікою та меблями. Використовуючи вебсайти в мережі Інтернет, вони систематично виготовляли та розповсюджували порноконтент в режимі онлайн.

За такі дії фігуранткам загрожує до семи років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до трьох років.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим управлінням ГУНП у Миколаївській області, оперативний супровід – управлінням міграційної поліції ГУНП у Миколаївській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура