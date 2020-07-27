П’ятьох підозрюваних у вчиненні розбою у місті Сновськ взяли під варту

За процесуального керівництва Менської місцевої прокуратури поліцією повідомлено п’ятьом особам про підозру у вчиненні розбійного нападу на господарів будинку у місті Сновськ, що стався уночі 24 липня 2020 року (ч. 3 ст. 187 КК України). Двоє з них – громадяни Молдови.

У суботу та неділю, 26 і 27 липня 2020 року, Щорський районний суд області задовольнив підтримані прокурором клопотання слідчого та обрав усім підозрюваним запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, троє осіб в балаклавах проникли до будинку подружжя з метою заволодіння їх майном. Зловмисники завдали чоловіку та жінці тілесні ушкодження, у тому числі ножем, після чого зв’язали їх та закрили у підвалі будинку. Із собою підозрювані прихопили 3 тисячі доларів США, 25 000 гривень, вироби із золота та відразу зникли у невідомому напрямку.

Проте вже через декілька годин безпосередніх виконавців злочину (чотирьох громадян) затримано в порядку ст. 208 КПК України. Також правоохоронцями затримано пособника цього нападу.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України.

Розслідування за цим фактом перебуває на контролі прокуратури Чернігівської області.

Прес-служба прокуратури Чернігівської області