Палити суху траву заборонено! Хто не зрозумів, заплатить штраф або сяде

Published

Суху траву, листя та гілки дерев спалювати заборонено. Паліям загрожують штрафи та кримінальна відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Палити суху траву заборонено, бажаючих чекають штрафи: скільки доведеться заплатити

Фото: паліям сухої трави нагадали про штрафи (facebook.com/DSNSMYKOL)

Рятувальники наголошують, що палити суху траву вдома чи на відкритих ділянках дуже небезпечно. Тим паче під час спеки.

Згідно зі статтею 77 Земельного кодексу України паліям сухої трави загрожують штрафи:

  • громадянам від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів, тобто від 170 до 340 гривень;
  • підприємцям та посадовцям від 50 до 70 неоподаткованих мінімумів доходів, тобто від 850 до 1190 гривень.

Проте у деяких випадках розміри штрафів можуть бути набагато більшими і становити тисячі гривень. Все залежить від розмірів територій, де спалюють траву, а також від наслідків пожежі.

Якщо пожежа переходить на великі території (поле, луг, пасовища) та на території природно-заповідного фонду, то доведеться заплатити 90-150 тисяч гривень. А якщо під час пожежі загинули люди, то можна отримати до 5 років позбавлення волі.

Раніше рятувальники повідомляли, що в умовах воєнного часу відповідальність за спалення сухостою збільшуватиметься. Адже умисний підпал з метою завдання збитків можуть прирівнювати до диверсійної діяльності.

Like

Tags:

You may also like...