Палити суху траву заборонено! Хто не зрозумів, заплатить штраф або сяде

Суху траву, листя та гілки дерев спалювати заборонено. Паліям загрожують штрафи та кримінальна відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Рятувальники наголошують, що палити суху траву вдома чи на відкритих ділянках дуже небезпечно. Тим паче під час спеки.

Згідно зі статтею 77 Земельного кодексу України паліям сухої трави загрожують штрафи:

громадянам від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів, тобто від 170 до 340 гривень;

підприємцям та посадовцям від 50 до 70 неоподаткованих мінімумів доходів, тобто від 850 до 1190 гривень.

Проте у деяких випадках розміри штрафів можуть бути набагато більшими і становити тисячі гривень. Все залежить від розмірів територій, де спалюють траву, а також від наслідків пожежі.

Якщо пожежа переходить на великі території (поле, луг, пасовища) та на території природно-заповідного фонду, то доведеться заплатити 90-150 тисяч гривень. А якщо під час пожежі загинули люди, то можна отримати до 5 років позбавлення волі.

Раніше рятувальники повідомляли, що в умовах воєнного часу відповідальність за спалення сухостою збільшуватиметься. Адже умисний підпал з метою завдання збитків можуть прирівнювати до диверсійної діяльності.