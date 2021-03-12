Папаша, убивший двоих сыновей-аутистов ради страховки, получил 212 лет тюрьмы

Суд американского штата Калифорния приговорил к 212 годам тюрьмы 45-летнего Али Элмезайена, который в апреле 2015 года хладнокровно убил двоих собственных детей и пытался убить бывшую жену ради страховки.

Как сообщает газета The Sun, Али, египтянин по происхождению, предварительно застраховав жизни 13-летнего Эльхассана и восьмилетнего Абедлкарима (оба мальчика были аутистами), вез детей в машине, в которой также находилась его бывшая жена Рехаб Диаб. Неожиданно мужчина заехал на причал и направил автомобиль в воду. Сам он добрался до берега вплавь. Не умеющая плавать женщина чудом выжила, выбравшись через окно. Находившийся поблизости рыбак бросил ей спасательный круг и помог добраться до берега.

Оба мальчика, пристегнутые к автомобильным креслам, утонули.

Али пытался выставить произошедшее несчастным случаем.

Эльмезайен планировал свое преступление в течение двух лет. Он застраховал жизни детей и жены в восьми различных страховых компаниях на общую сумму в три миллиона долларов. После смерти детей он успел получить 262 тысячи долларов и купить на них недвижимость в Египте и лодку.

Али также подал в суд на власти Лос-Анджелеса, обвинив их в гибели сыновей, пытаясь еще больше заработать на своем убийстве.

Единственный выживший ребенок преступника — его старший сын, который в момент трагедии был в лагере, — сказал, что отец «обращался с могилами братьев, как с банковским счетом».

Судья назвал действия мужчины «дьявольскими».

«Не подлежит сомнению, что смерть от утопления — это болезненный способ умереть. Я могу только представить себе ужас, который эти дети, должно быть, испытали, пытаясь высвободиться со своих мест, когда их легкие наполнялись водой… Единственное, о чем он сожалеет — так это о том, что его поймали», — заявил окружной судья Джон Уолтер. // Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»