Пара одеситів шахрайським шляхом отримала позики в фінансовій установі

Маючи негативні кредитні історії позичальників, 38-річна одеситка та на рік молодший за неї співмешканець по черзі надали в банк підроблені картки платників податків, оформили кредитні договори, за якими отримали гроші у розмірі близько 30-ти та 10-ти тисяч гривень.

Незаконно отримані позики правопорушники витратили на власні потреби й борг повертати не збирались.

«Поліцейські провину фігурантів довели та кожному з них оголосили підозри за ч.4 ст.358 (Використання завідомо підробленого документа) та ч.1 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. На теперішній час досудове розслідування кримінальних проваджень завершено і обвинувальні акти скеровано до суду. Згідно з чинним законодавством, правопорушникам загрожує обмеження волі на строк до трьох років», — повідомила начальниця сектору дізнання відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 Аліса Шевченко.

Одеське районне управління поліції № 1