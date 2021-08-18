Парники з елітною коноплею і канабіс на ₴11 млн. виявили миколаївські поліцейські (фото, відео)

Незаконне культивування нарковмісних рослин здійснював житель с. Каталине. Зловмисник обладнав великі теплиці, в яких поліцейські виявили близько 60 кг канабісу та більше 400 залишків рослин коноплі. Наразі вирішується питання про затримання фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

17 серпня працівники Управління боротьби з наркозлочинністю в Миколаївській області ДБН НПУ спільно зі слідчими та оперативниками відділення поліції №7 Миколаївського районного управління, а також співробітниками прикордонної служби «Одеса» провели у раніше судимого за розбій 46-річного зловмисника санкціонований обшук.

Під час обшуку правоохоронці виявили на приватній території чоловіка дві спеціально обладнані теплиці. В одній господар сушив коноплі елітного сорту, а в другій знаходились вже залишки зібраного нарковрожаю.

Готовий до вживання канабіс загальною вагою близько 58 кг та 410 залишків рослин роду конопель поліцейські вилучили та направили на експертизу. Вартість вилученого за цінами «чорного ранку» становить близько 11 мільйонів гривень.

Нині триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель), та за ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями вказаних статей – до семи років ув’язнення.

Поліцейські встановлюють можливі канали збуту канабісу фігурантом, а також коло осіб, причетних до незаконного культивування наркорослин, ймовірних замовників та клієнтів. За результатами проведених слідчих дій та експертиз можлива додаткова кваліфікація за ст. 307 ККУ, тобто збут наркотичних засобів.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Миколаївська окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області