Партія героїну на 1 млрд. – судитимуть організаторів міжнародної схеми наркоторгівлі (фото)

За процесуального керівництва прокуратури АР Крим та м. Севастополя до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох громадян Туреччини, яким інкриміновано контрабанду і незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичних засобів (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, іноземці організували масштабну схему перевезення героїну з Ірану через територію Грузії до України для подальшого збуту на території держави та контрабанди до Європейського Союзу. Для безперешкодного перетину кордонів вони маскували наркотики у спеціально обладнану пустотілу цеглу.

У результаті спланованої міжнародної спецоперації правоохоронці затримали їх у липні 2021 року у Києві. Загальна вага вилученого у них «товару» склала 368 кг. Відповідно до висновків експерта, маса героїну у суміші становила 192 кг, що за цінами «чорного ринку» коштує 1 млрд грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним управлінням Нацполіції в АР Крим та м. Севастополі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

СБУ