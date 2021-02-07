Партия «Лирики» на 2 млн.: иностранец пытался вывезти в Турцию медпрепараты, которые ценятся у наркоманов

В аэропорту «Борисполь» киевские таможенники изъяли два чемодана медицинского препарата «Лирика» производства «Pfizer» стоимостью около 2 миллионов гривен, которые гражданин Кувейта вывозил в Стамбул.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни, передает УНН.

«Киевская таможня Гостаможслужбы в сотрудничестве с СБУ и службой авиабезопасности Международный аэропорт «Борисполь» пресекли попытку незаконного перемещения через таможенную границу Украины крупной партии лекарственных средств, которые при неконтролируемом употреблении становятся настоящим наркотиком», — говорится в сообщении.

Имея предварительную информацию, таможенники имели достаточно оснований для досмотра багажа и ручной клади одного из авиапассажиров, который улетал в Турцию.

В двух чемоданах 39-летнего гражданина Кувейта, следовавшего через «зеленый коридор», не осталось места для личных вещей, поскольку они до вверха были плотно заполнены в целом 10,8 тысячами блистеров по 14 капсул в каждом медицинского препарата «Лирика» (прегабалин) ТМ Pfizer.

Наркотический эффект этого препарата был обнаружен относительно недавно. В медицине его применяют для устранения симптомов нарушения деятельности центральной нервной системы, а также при ряде хронических болезней. Именно противосудорожный эффект препарата «Лирика» стал причиной его распространения среди наркоманов, с его помощью избавляются от нападений «ломки».

Как такое количество препарата, который отпускается только по рецепту, оказалось в руках одного иностранца — вопрос для выяснения.

«Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины. 151,2 тысячи таблеток препарата изъяты. По открытой информации из сети Интернет, стоимость изъятой партии препарата — около 2 млн гривен. Окончательная стоимость будет определена позже», — добавили в таможне.