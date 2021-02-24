Пасажир пропонував патрульним хабаря аби водій не проходив освідування на стан сп’яніння в лікарні

Вчора, на початку 12-ї години, на 16 км автодороги Київ —Чоп, за порушення ПДР патрульні зупинили водія ВАЗ. За кермо легковика був 21-річний мешканець Київщини.

Спілкуючись із кермувальником, охоронці порядку помітили в нього явні ознаки наркотичного сп’яніння. Порушнику було запропоновано пройти огляд у найближчій лікарні, на що останній погодився.

Окрім, водія в салоні авто був пасажир, який пропонував охоронцям порядку грошові кошти, аби вони не везли водія до лікарні на проходження огляду на стан сп’яніння.

Інспектори неодноразово попереджали його про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди.

Пасажир поклав до авто кошти. Чоловіка затримано, а на місця викликано СОГ.

На водія склали протокол за ст. 130 КУпАП. // Вартові еспресо