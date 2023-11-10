«Пастора-проповідника» судитимуть за організацію незаконного переправлення «колег» за кордон

Встановлено, що 31-річний житель міста Кривий Ріг, який позиціонував себе як пастор та проповідник у трьох різних релігійних організаціях, виготовляв «клієнтам» – військовозобов’язаним громадянам України, фіктивні документи, завдяки яким ті отримували можливість перетнути державний кордон України під час дії воєнного стану, а також вивозив їх за межі України своїм транспортом.

У фіктивних документах зазначалось, що громадяни, які намагався виїхати з України, нібито є дияконами або проповідниками однієї з цих трьох релігійних організацій.

Зловмисника викрили оперативники Управління міграційної поліції у Львівській області спільно з співробітниками Державної прикордонної служби, оперативниками кримінальної поліції та слідчими відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1, за процесуального керівництва Жовківської окружної прокуратури.

4 серпня правоохоронці затримали «пастора-проповідника» та одного з його «клієнтів» під час спроби незаконного перетину державного кордону України. Загалом встановлена його причетність до вчинення десяти подібних злочинів.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих за ч.1 та ч.2 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

За скоєне підозрюваному загрожує покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Львівської області