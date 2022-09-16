Патрульні Дніпра виявили раколова, який завдав збитків довкіллю на суму понад 2 300 000 гривень

Днями на одному з дорожніх постів інспектори зупинили для перевірки автомобіль ВАЗ 2110. Під час поверхневого огляду авто його водій відчинив багажник. В ньому було 6 ящиків із свіжовиловленими раками. Документів на походження чи перевезення вказаного вилову чоловік не мав.

Оскільки нині діє заборона на будь-який вилов раків, в діях громадянина вбачалися ознаки кримінального правопорушення за ст. 249 (Незаконне заняття рибним промислом) ККУ.

Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу та інспектора державної екологічної служби. Вони у присутності понятих вилучили 714 раків та транспортний засіб. Приблизна сума збитку завданого довкіллю становить понад 2 300 000 гривень.

Патрульна поліція України