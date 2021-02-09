Патрульні  в Ужгороді затримали крадія, який перебував у розшуку

Нещодавно патрульним надійшов виклик про крадіжку в одному із супермаркетів Ужгорода.

Оперативно прибувши на місце події, поліцейські виявили 31-річного чоловіка, який, ймовірно, мав намір здійснити крадіжку.

Перевіривши документи, інспектори з’ясували, що громадянин перебуває у розшуку через ухиляння від кримінальної відповідальності за крадіжку.

Охоронці порядку затримали чоловіка та передали слідчим Ужгородського відділу поліції, — повідомили в пресслужбі патрульної поліції в Закарпатській області. // zaholovok.com.ua