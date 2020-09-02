Патрульні затримали чоловіка, який погрожував їм, імовірно, пістолетом

Кожен виклик для патрульних — невідомий рівень небезпеки. Поліцейські ніколи точно не знають, що на них чекає.

Так, неочікувану розв’язку отримав звичайний виклик про домашнє насильство, який патрульні отримали вчора у Рубіжному.

За вказаною у повідомленні адресою інспекторів зустрів агресивно налаштований чоловік з, імовірно, пістолетом у руках. Він направив його на поліцейських та почав кричати, що стрілятиме. А після навів його собі на скроню та знову погрожував натиснути на курок.

Спілкуючись із чоловіком, патрульним вдалось переконати його покласти на землю предмет, схожий на пістолет. Громадянина затримали та передали слідчо-оперативній групі Рубіжанського відділу поліції.

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Патрульна поліція Луганської області