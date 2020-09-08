Патрульні затримали чоловіка, який зухвало поцупив телефон з літньої тераси кафе (відео)

Обурена заявниця повідомила черговому на лінії 102, що відпочивала на літній терасі закладу разом із друзями. Через щільні кущі, що слугували огорожею тераси, раптово продерся незнайомець, схопив зі столу її телефон та знову зник у кущах. Наздогнати чоловіка не вдалося.

Відеокамери закладу зафіксували подію та зловмисника.

Патрульні також змогли деякий час після події прослідкувати приблизну геолокацію приладу та передали цю інформацію колегам.

На проспекті Миру автопатруль помітив таксі, пасажир якого був схожий на ймовірного зловмисника. Інспектори зупинили автомобіль, у салоні якого й виявили поцуплений у жінки телефон.

Патрульні затримали 25-річного чоловіка.

Вартові еспресо за матеріалами Патрульна поліція Києва