Патрульні затримали зловмисників, які прийшли здавати в ломбард викрадений напередодні велосипед

Кілька днів тому патрульні отримали орієнтування про крадіжку велосипеду.

Зі слів потерпілого працівника ломбарду, він демонстрував його потенційному покупцеві. Невідомий вирішив випробувати двоколісного і втік.

Наступного дня до патрульних 2 батальйону прийшов виклик від того ж потерпілого, що в ломбард на проспекті Чорновола привезли здавати його велосипед.

Патрульні приїхали на місце події. Заявник вказав на осіб, що вийшли з ломбарду. З його слів, в одного із них він купив цей велосипед два тижні тому, а другий був новим потенційним покупцем.

Вони почали втікати. 21-річного мешканця Львівщини затримали одразу.

Патрульні почали наздоганяти другого ймовірного зловмисника. Він забіг у глуху вулицю і заховався. Поліцейський побачив загини на паркані і зрозумів, що невідомий далеко не втік.

Обстеживши подвір’я, інспектор виявив чоловіка на сходах, що ведуть у підвал.

39-річного уродженця іншої області затримали.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Залізничного відділу поліції. Слідчі вилучили докази.

Справу кваліфікували за ст.186 (Грабіж) ККУ.

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