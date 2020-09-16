Павловский, подозреваемый в организации убийства Гандзюк, признал свою вину

Подозреваемый по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский попросил суд утвердить соглашение о признании вины.

Об этом шла речь на заседании Приморского районного суда Одессы 16 сентября, сообщает УНН со ссылкой на страницу в YouTube Судебной власти Украины.

«Обвинительный акт поступил в суд с соглашением о признании виновности. Судебное заседание проводится под председательством судьи Осика… Павловский, вами было заключено соглашение. После заключения соглашения через некоторое время было написано заявление, что вы отказываетесь от рассмотрения сделки о признании виновности», — сказал судья Дмитрий Осик.

Игорь Павловский попросил отозвать это заявление, поскольку он не желает, чтобы его рассматривали.

«Прошу суд утвердить соглашение о признании моей вины. И обстоятельства сделки соответствуют действительности… Соглашение я подписал добровольно, и готов выполнять все условия и давать показания», — сказал Игорь Павловский.

Отметим, что в случае, если соглашение Игоря Павловского с судом утвердят, подозреваемый получит более мягкое наказание.

Суд отложил рассмотрение дела и объявил перерыв до 9:30 25 сентября.

Напомним, нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк претерпела химических ожогов более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Офисом генпрокурора 20 января 2020 года задержали бывшего помощника нардепа Игоря Павловского по подозрению в руководстве преступной организацией.