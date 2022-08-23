Пчевдооцінювачі нерухомості працювали під прикриттям ліцензійного – у Новограді-Волинському викрили злочинну схему оцінки майна

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах та комп’ютерних мережах, а також прийняття пропозиції, обіцянки або одержання оцінювачем неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду підкупу особи, яка надає публічні послуги (ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 368-4 КК України).

Установлено, що у місті Новограді-Волинському, щонайменше з початку цього року, діяла група осіб, яка, не маючи відповідних дозволів, надавала місцевим жителям послуги з оцінки об’єктів нерухомості (будівлі, земельні ділянки тощо).

«Ліваки» облаштували офіс, у якому приймали відвідувачів та за встановлену плату здійснювали ринкову оцінку нерухомого майна, виготовляли клієнту відповідні документи. У подальшом у документи за допомогою копії ключа доступу до електронної системи, що належить ліцензійному оцінювачу з Житомира, вносилися до Єдиної бази даних про оцінку майна та набували статусу офіційних.

За попередньою інформацією, щомісяця фігуранти справи могли приймати до двох десятків клієнтів. У середньому вартість одного пакета документів сягала до двох тисяч грн.

У понеділок, 22 серпня, після отримання грошових коштів від чергового клієнта протиправну діяльність ділків припинено.

Також за місцем роботи та проживання трьох фігурантів, у тому числі й ліцензованого оцінювача, проведено обшуки, під час яких вилучено комп’ютерну техніку, журнал з чорновими записами, печатку оцінювача, підроблені звіти про оцінку майна та інше.

Наразі тривають необхідні слідчі (розшукові) дії, встановлюються обставини скоєння злочину.

Викрито незаконну схему за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури та оперативного супроводу УСБУ в області, спільно зі слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в області.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури